Illegaal feest in recreatiegebied Delft beëindigd

DELFT - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een illegaal feest in recreatiegebied Delftse Hout in Delft beëindigd. Tientallen jongeren waren op de been, drie van hen raakten door onbekende oorzaak onwel. Twee gewonden konden ter plekke worden behandeld door ambulancepersoneel, de derde is vervoerd naar het ziekenhuis.