Partij coke met straatwaarde van 5,6 miljoen onderschept in haven

De drugs werden donderdag gevonden in een container uit Peru, waar ze waren verstopt achter de luiken. De container had een adres in Barendrecht als bestemming.

Het HARC-team, waarin douane samenwerkt met FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, onderzoekt de zaak.

Afgelopen weekend werd er nog een recordaantal coke gevonden in de Rotterdamse haven. De 4178 kilo was de grootste partij drugs die is aangetroffen tot nu toe dit jaar, aldus een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.