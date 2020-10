Agenten in quarantaine na bekogeling met stoelen en glazen bij illegaal bootfeest

Ⓒ Hollandse Hoogte

Alblasserdam - Tien agenten moeten in quarantaine vanwege een onderbreking van een illegaal feest vorige week op een boot in Alblasserdam. Daarbij werd de politie bekogeld met stoelen en glazen. Een van de boosdoeners blijkt nu met corona te kampen, waardoor de groep agenten die moest handhaven nu noodgedwongen in isolatie zit. ,,Schandalig”, reageert de districtschef.