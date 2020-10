Politie bekogeld met stoelen en glazen bij beëindigen illegaal feest Alblasserdam

Toen zij poolshoogte namen, zagen zij dat er een feest gaande was waar luide muziek werd afgespeeld. Op het schip waren vijftien mensen aanwezig, die de coronamaatregelen aan hun laars lapten. De politie besloot daarop een einde aan het feest te maken, maar de aanwezigen dachten daar ander over. Er ontstond een discussie met de bezoekers waarop men begon te duwen te trekken. In het tumult werd een politieshirt van een agent kapot getrokken.

De politiemensen vroegen om versterking. Toen die ter plaatse was en werd besloten het feest te beëindigen, gingen de feestgangers vol in verzet. Er werd met glazen en stoelen gegooid naar de politie. Ook vond er een massale vechtpartij plaats.

Uiteindelijk wist de politie vijf personen aan te houden. Het gaat om vier mannen en een vrouw in de leeftijd van 23 tot 34 jaar uit Alblasserdam. Om de boel onder controle te krijgen werd onder meer een wapenstok, een politiehond en een stroomstootwapen ingezet.

De politie neemt de zaak hoog op. „Agenten stappen naar voren om de samenleving te beschermen en uitvoering te geven aan maatregelen met betrekking tot de coronapandemie. Dan past het gedrag van de aanwezigen op het schip op geen enkele wijze hierin. Schandalig wat daar plaatsvond. Twee agenten raakten in het tumult lichtgewond”, aldus de politie in een verklaring. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.