Trump schort immigratie in VS voorlopig op

„In het kader van de aanval van een onzichtbare vijand en de noodzaak om de banen te beschermen van onze geweldige Amerikaanse burgers, teken ik een decreet om tijdelijk immigratie in de Verenigde Staten op te schorten”, zei Trump via Twitter. De president maakte geen details van het besluit bekend.

Trump had eerder al het grensverkeer met buurlanden Mexico en Canada aan banden gelegd. Die maatregel was genomen om de gezondheid van de mensen in de drie landen beschermen, maar ook om illegale immigratie te ontmoedigen. Daarnaast is momenteel voor reizigers uit veel landen al een inreisverbod in de VS van kracht.

Cijfersgaan omlaag

In de VS zijn in afgelopen 24 uur beduidend minder mensen gestorven aan de gevolgen van het coronavirus. Volgens de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore overleden er 1433 mensen, tegen 1997 in de 24 uur daarvoor.

De huidige aantallen liggen fors lager dan de dagen daarvoor. Vrijdag kwamen 3856 mensen om, donderdag daarvoor stierf een recordaantal van 4491 coronapatiënten.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn 42.094 Amerikanen overleden en en raakten meer dan 784.000 inwoners besmet. Geen enkel ander land kent zoveel geïnfecteerden en doden.