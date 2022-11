Verdachten bomaanslag Istanbul opgepakt in Bulgarije, Turkije wijst naar PKK

In Turkije zijn tientallen mensen gearresteerd in verband met de terreurdaad. Hoofdverdachte is een Syrische vrouw, Ahlam al-Bashir. Zij wordt onder meer op basis van bewakingsbeelden ervan beschuldigd de bom te hebben geplaatst in een van de bekendste en drukste winkelstraten van de miljoenenstad, de Istiklal Caddesi (Onafhankelijkheidsstraat). De vrouw zou hebben bekend en gezegd hebben te zijn getraind door Koerdische militanten in Syrië.

De bomaanslag zou zijn uitgevoerd door de Turks-Koerdische organisatie PKK, zeggen de Turkse autoriteiten. De PKK ontkent betrokkenheid. De aanslag is nog niet opgeëist.

De PKK (Koerdische Arbeiderspartij) is als guerrillabeweging actief in Turkije en het noorden van Irak en wordt ook in Europa en de Verenigde Staten gezien als een terreurgroep. Istanbul is in het verleden vaker het doelwit geweest van Koerdische, islamistische en uiterst-linkse aanslagplegers. Na de aanslag van zondag is in Turkije sprake van hernieuwde waakzaamheid voor politiek gemotiveerd geweld.

De Verenigde Staten boden Turkije hun condoleances aan na de aanslag, maar de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu wil die niet accepteren. Ankara heeft Washington in het verleden vaak verweten dat het de groep Koerdische „terroristen” in stand houdt door wapens te leveren.