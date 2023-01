’Opdrachtgever’ dubbele moord Amazone opgepakt

Volgens de Braziliaanse federale politie zou de Colombiaanse man aan het hoofd staan van een misdaadbende die zich in de regio met illegale visserij inlaat. Hij is aangehouden nadat hij samen met drie andere mensen is aangeklaagd voor de dubbele moord.

Phillips en Pereira verdwenen op 5 juni toen ze samen op expeditie waren in de Braziliaanse Javarivallei, langs de grens met Peru. Ze zouden interviews afnemen voor een boek over natuurbehoud in het gebied, waar veel illegale visvangst, houtkap, mijnbouw en drugshandel plaatsvindt.

De bendeleider zou opdracht tot de moorden hebben gegeven omdat Pereira, een expert bij het Braziliaanse overheidsagentschap voor inheemse zaken, met inspecties de illegale visserijoperaties hinderde. Daardoor zou de criminele groepering grote verliezen hebben geleden, zei de politie in een verklaring.