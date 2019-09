SIRE bindt strijd aan met verspilling

Dat vindt directeur Lucy van der Helm van de onafhankelijke stichting SIRE, die twee keer per jaar maatschappelijke problemen in kosteloze media-uitingen aan de orde mag stellen. ’Doeslief’ is daar een recent voorbeeld van.

„Je hoeft het niet eens te zijn met onze campagnes. We willen juist discussie losmaken. Zo zorgde ’Laat jongens weer echt jongen zijn’ voor enorme ophef. Vuurwerk tussen voor- en tegenstanders is prima, want we moeten mensen wakker schudden en aan het denken zetten”, vertelt Van der Helm tegenover De Telegraaf.

We gooien te veel spullen te snel weg, vindt SIRE. Ⓒ SIRE

De nieuwe SIRE-campagne heet ’Waardeer het, repareer het.nl’. De bijbehorende website geeft volgens Van der Helm praktische tips en hulp bij het repareren. „Men kan ook middenstanders tegen een vergoeding inschakelen of samen in één van de honderden Repair Cafés aan de slag gaan. Door de sterke groei van online kopen, is dit een extra verdienmodel voor winkels, dat bovendien past in het recyclingbeleid van overheden.”

Geldkwestie

In samenwerking met Ruth Mugge, hoogleraar ontwerpen voor duurzaam gedrag aan de TU Delft, heeft SIRE consumentenonderzoek gedaan. Van der Helm: „Voor het merendeel van de Nederlanders is het een geldkwestie. Duurdere producten als smartphones, fietsen en laptops worden eerder gerepareerd. De weggooi-top-5 als iets stuk is: kleding, speelgoed, huishoudelijke apparaten, koffers en meubeltjes.”

Mugge wijst erop dat de motivatie om dingen te bewaren bij veel mensen is verdwenen. „Ook denken we tegenwoordig te makkelijk dat we niks kunnen maken. Die misvatting moet door deze campagne worden omgebogen. Niet alleen de financiële, maar ook de emotionele waarde van gebruikte spullen wordt erin benadrukt”, stelt ze.