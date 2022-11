VVD steunt asielwet, nieuwe confrontatie met achterban wacht

Binnenland

Rutte verlaat vroegtijdig fractievergadering VVD: ’Ik vind de instroom asielzoekers te hoog’

Premier Rutte heeft na een urenlange vergadering bij de VVD-fractie maar weinig losgelaten over hoe zijn partij worstelt met de eventuele invoering van de asieldwangwet. Volgens Rutte is er vooral gesproken over de hoge aantallen migranten en asielzoekers die ons land binnenkomen. „De discussie ging...