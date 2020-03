112 coronadoden Frankrijk, 16.000 besmet

Franse agenten controleren een vrouw in Parijs. Ⓒ EPA

PARIJS - Het aantal doden door het coronavirus in Frankrijk is zondag met 112 gestegen tot 674, meldden de gezondheidsautoriteiten. De stijging van het dodental was gelijk aan die van de vorige dag. „Het virus doodt en het blijft dodelijk”, zei de directeur van de gezondheidsdienst, Jerome Salomon, tijdens een dagelijkse briefing.