Justitie in hoger beroep tegen vrijgesproken boer: ’Wat een gezeur’

Het bewuste moment waar de zaak tussen de agent en de boer om draait. De politieman trok een wapen. Ⓒ Rutger van Lier

ROTTERDAM - De zaak tussen een agent die een wapen trok richting een boer die in een tractor zat, is toch nog niet voorbij. Boer Thijs Wieggers uit Mariënvelde werd vorige maand vrijgesproken, maar justitie gaat in hoger beroep.