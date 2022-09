Rolstoelgebruiker kan na ontdekking van Italiaanse drugshond ’opeens’ weer lopen

De ’Guarda di Finanza’ zet regelmatig drugshonden in op de luchthavens om binnenkomende passagiers en hun bagage te controleren. Zo ook bij een vlucht uit de Domicaanse Republiek waarop ook een rolstoelgebruikende Spanjaard zat. De hond gaf al snel een signaal bij de man, maar in de bagage was niets te vinden. Toch was de politie er niet gerust op, en besloot zij de rolstoel eens goed onderzocht.

Toen zij de bekleding verwijderden, ontdekten zij 13 kilo cocaïne in de rolstoel. Nog opvallender, na de ontdekking bleek de Spanjaard als bij een wonder genezen. Hij kon weer lopen, maar de enige plek waar hij heen mocht lopen was de cel.