Horrorscène in Frankrijk: man sleept honden voort achter zijn auto

Ⓒ SP

Charleville-Mézières - Huiveringwekkende taferelen in de straten van Charleville-Mézières, in het noordoosten van Frankrijk. Getuigen maakten daar beelden van een man die zijn twee honden achter zijn auto had gebonden. Waarom hij dat deed, moet het onderzoek uitwijzen. De dieren werden niet eens in beslag genomen, klagen de getuigen.