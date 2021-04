Meisje (8) breekt beide benen bij sprong uit brandende flat

Volgens The New York Post brak de brand rond 18.00 uur (lokale tijd) uit. Door de brand raakte het meisje ingesloten in de woning. Uiteindelijk is zij van het balkon gesprongen. Hoe ze precies terecht is gekomen, is onduidelijk. Het meisje is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd, waar ze inmiddels in stabiele toestand is.

Toen de brand uitbrak was de 17-jarige tante van het kind op het balkon aan het roken. Ze heeft geprobeerd het kind te redden, maar kon door de hevige rookvorming en de vlammen weinig doen. Volgens diverse media werden er meer dan honderd brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen.

Volgens ABC7NY raakten in totaal zeker negen anderen gewond. Hoe de brand ontstond, wordt nog onderzocht.