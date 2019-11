Laatste neushoorn Maleisië overleden

De 25-jarige vrouwelijke neushoorn, genaamd Iman, werd sinds 2014 in een beschermd natuurreservaat verzorgd. Zij stierf aan kanker in de staat Sabah op het eiland Borneo.

De Sumatraanse neushoorn werd in 2015 in het wild uitgestorven verklaard in Maleisië. De soort is nu in het wild bijna helemaal verdwenen. Natuurbeschermers schatten dat nog slechts dertig tot tachtig Sumatraanse neushoorns leven, de meeste op het Indonesische eiland Sumatra en aan de Indonesische kant van Borneo.

Beschermingsgroep International Rhino Foundation vreest dat ze binnen enkele tientallen jaren helemaal zijn uitgestorven.