Drie nieuwe aanhoudingen in zaak rondom fruitbedrijf Hedel

Het fruitbedrijf staat als slachtoffer centraal in afpersingszaak Panter. Criminelen bedreigden leden en medewerkers met explosieven en liquidaties. Ⓒ ANP/HH

HEDEL - De politie heeft woensdag twee mannen en een vrouw aangehouden in de zaak rondom de bedreigde fruitimporteur De Groot in Hedel. De verdachten zouden mogelijk een sturende rol hebben gehad bij beschietingen van woningen in Bommelerwaard en Waardenburg en brandstichting bij een woning in Tiel eerder dit jaar.