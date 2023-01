Majoor Vik Franke krijgt boete óf twee dagen celstraf voor ’militair joyriden’

Het is 9 september 2021 wanneer Franke tijdens een militaire oefening om medische redenen terug moet naar zijn woonplaats Utrecht. Eerder die ochtend las hij een interview met een Afghaanse evacué uit Kabul die op dezelfde kazerne verblijft. De man spreekt uit dat zijn zoontje graag een fietsje wil. Franke denkt: als ik toch in Utrecht ben, pik ik het oude fietsje van mijn dochter op.

Voor de rit naar Utrecht gebruikt hij een militaire vrachtauto. Met de viertonner pikt hij het fietsje op, gaat langs de fietsenmaker om de band te plakken, waar hij spontaan nog acht kinderfietsjes meekrijgt, die hij aflevert bij de Afghaanse vluchtelingen. Van het emotionele moment maakt hij foto’s.

Een dag later krijgt Franke een telefoontje. De woorden ’OM’, ’joyriding’ en ’krijgstucht’ vallen. Er volgt een strafbeschikking: een boete van 150 euro. Franke weigert te betalen en moet zich donderdag, zo’n anderhalf jaar na dato, verdedigen in de rechtbank van Arnhem.

Weerloos

Daar houdt hij een bordje omhoog: ’alles van waarde is weerloos’, met daarbij de foto van het fietsje in de viertonner. Het plaatje had gedeeld moeten worden op de sociale kanalen van de eenheid, maar zover is het nooit gekomen.

Volgens de Officier van Justitie (OvJ) had Franke niet de bevoegdheid om over die viertonner te beschikken. „Los van het goede doel wat hij beoogde met de actie, heeft hij een auto van defensie gebruikt voor eigen doeleinden.”

Volgens advocaat Michael Ruperti had Franke echter alle vrijheid om de vrachtwagen voor dienstreizen te gebruiken. In het kader van zijn taak bij defensie zag Franke gelijktijdig een kans om iets goeds te doen voor Afghaanse kinderen.

8,4 kilometer

De rechter concludeert anders: met de viertonner naar Utrecht was geen joyriding, maar op het moment dat Franke ervoor koos om vanuit Utrecht naar zijn woning en de fietsenmaker te rijden (een ritje van welgeteld 8,4 kilometer), was dat het wel. Franke wordt door de rechtbank veroordeeld tot een boete met het symbolische bedrag van 100 euro. De rechter houdt naar eigen zeggen rekening met de bijzondere omstandigheden. Betaalt hij die niet, dan moet Franke 2 dagen de cel in.

„Ik moet nog even nadenken wat ik van de uitspraak vind”, stelt Franke direct na de zitting. Hij kreeg voorafgaand onder andere steun van majoor Marco Kroon, die er vorig jaar uit principe voor koos zijn straf om te zetten in veertig dagen cel. Franke overweegt hetzelfde te doen. „Door te betalen geef je een signaal af. Misschien moet ik een voorbeeld nemen aan Marco.” Franke kan ook nog in hoger beroep gaan.