Ophef om dood Oeigoer in Thaise cel

Aziz Abdullah stierf op 49-jarige leeftijd, nadat hij instortte in een detentiecentrum van de Thaise immigratie in Bangkok waar hij onder erbarmelijke omstandigheden werd vastgehouden. Hij maakte deel uit van een groep van ongeveer 350 Oeigoeren die uit Xinjiang in het westen van China vluchtten. Ze werden gearresteerd toen ze in 2013 en 2014 aankwamen in Thailand.

Bijna acht jaar geleden liet Thailand 172 van de vrouwen en kinderen naar Turkije gaan voor herhuisvesting. Enkele weken later deporteerden de Thaise autoriteiten 109 Oeigoeren uit de groep naar China. Geboeid en met een kap over hun hoofd werden ze op een vliegtuig gezet. Er is niets bekend over het lot van de mannen na hun aankomst in China.

Bom

Zes weken later ontplofte een bom bij een heiligdom in het centrum van Bangkok, de Erawan Shrine, die populair was bij Chinese bezoekers. Daarbij vielen twintig doden en vele anderen raakten gewond. De Thaise regering hield vol dat het rivaliteit was tussen groepen mensensmokkelaars, maar bewijsmateriaal later wees erop dat er waarschijnlijk Oeigoerse militante groepen achter de bloedige aanslag zaten.

China ontkent misdaden tegen de menselijkheid te begaan tegen Oeigoerse moslims en andere minderheden in Xinjiang. Maar mensenrechtenorganisaties zeggen dat meer dan een miljoen mensen de afgelopen jaren zijn vastgehouden en gemarteld in een uitgebreid netwerk van wat de Chinese staat 'heropvoedingskampen' noemt.

Gezondheidsproblemen

De gezondheidsproblemen van Aziz Abdullah begonnen vijf jaar geleden toen hij problemen met zijn longen en hart begon te melden. ‘Vaak raakte hij bewusteloos, viel neer en vroeg om de dokter. Maar ze brachten hem nooit naar een arts. Ongeveer drie weken geleden begon hij bloed te braken en kon niet meer eten’, aldus Polat Sayim, directeur van het vluchtelingencentrum van het World Uyghur Congress. Volgens het ziekenhuis is zijn doodsoorzaak een longinfectie.

Nog zo’n vijftig Oeigoerse asielzoekers kwijnen weg in Thaise immigratiedetentie. Ze worden bijna volledig incommunicado vastgehouden, zonder toegang tot advocaten of internationale hulporganisaties. Ze zitten in krappe, onhygiënische cellen en krijgen slechts twee maaltijden per dag en geen schoon drinkwater. ‘De levensomstandigheden van de Oeigoeren zijn heel erg slecht. Ze leven in een ware hel’, aldus Sayim.

Thailand weigert informatie over hen te geven, zoals wie ze zijn en om hoeveel mensen het precies gaat. De Oeigoeren worden beschouwd als een ‘speciale veiligheidskwestie’. China zou hen terug willen en Thailand wil China niet voor het hoofd stoten.

Het lichaam van Aziz Abdullah is vrijgegeven aan een Thaise moslimgemeenschap, die hem heeft begraven bij een moskee aan de Chao Phraya-rivier in Bangkok.