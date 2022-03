Tientallen doden bij zelfmoordaanslag op moskee in Pakistan

Volgens plaatselijke media gingen twee terroristen naar de moskee en schoten zij op agenten die er op wacht stonden. Een van de twee wist de moskee binnen te dringen en blies zichzelf op.

De sjiitische minderheid in Pakistan staat voor ongeveer 16 procent van de bevolking van meer dan 225 miljoen inwoners. Ze is vaak het doelwit van soennitische extremisten. Peshawar ligt in het noordwesten van het land, niet ver van de Afghaanse grens.