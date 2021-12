Oude vliegtuigbom ontploft in München: zeker vier mensen gewond

Het explosief ging af in de buurt van een treinstation. Puin zou vervolgens honderden meters de lucht in zijn geslingerd. De ontploffing was volgens de krant tot in de wijde omtrek te horen en op beelden is te zien dat een grote rookpluim opstijgt. Het treinverkeer in de omgeving werd na het incident stilgelegd.

Zeker een van de slachtoffers raakte ernstig gewond, maar zou niet in levensgevaar zijn. Het is nog onduidelijk hoe de bom over het hoofd is gezien voor het begin van de werkzaamheden. De autoriteiten doen normaliter uitvoerig vooronderzoek naar onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog.