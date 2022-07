Demonstranten steken hooibalen in de brand langs meerdere snelwegen

De brandweer werd opgeroepen om de brand naast de A28 bij Rogat te komen blussen, maar zag hier later vanaf. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe werd de brandweer teruggeroepen, omdat „de politie aanwezig is en de boeren het vuur zelf uit zullen maken”. Het zou gaan om enkele hooibalen.

Automobilisten kunnen maar van een rijstrook van de A50 gebruik maken, op de A2 bij Breukelen zijn twee rijstroken richting Amsterdam dicht. Op beelden is te zien dat er op een nabijgelegen viaduct over de A2 een trekker staat en een omgekeerde, Nederlandse vlag hangt. De omgekeerde vlag is de afgelopen tijd symbool geworden voor de boerenprotesten. Volgens Rijkswaterstaat kan de actie voor afleiding zorgen bij weggebruikers en is het dus onveilig voor het verkeer.

Flinke rookwolken trekken over Apeldoorn. Dat komt door een afvalbrand langs de A50. Ⓒ News United

Eerder op de dag werd nog door onder meer Rijkswaterstaat, de politie Oost-Nederland en de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland aan boeren opgeroepen te stoppen met onveilige acties. Dit naar aanleiding van onveilige acties in het oosten van het land. „Wij begrijpen dat zij een signaal willen afgeven en respecteren dat zij uiting geven aan de zorgen die zij hebben. Dat recht hebben zij, net als ieder ander. Maar met het bewust in brand steken van strobalen, het dumpen van afval waaronder ook asbesthoudende materialen en het uitrijden van mest veroorzaken zij schade en onveilige (verkeers)situaties.”