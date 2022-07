Hooibalen in brand langs A2 bij Breukelen, twee rijstroken dicht

Binnenland

Wilde nacht: plofkraak in Amsterdam, explosie in Helmond

Door een plofkraak op een geldautomaat in Amsterdam-Oost is in de nacht van zondag op maandag flinke schade ontstaan. Zeker een persoon liep volgens de politie gehoorschade op. Ook in Helmond was het raak: de pui van een winkel is maandagochtend vroeg met een explosief weggeblazen.