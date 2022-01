Trump beschuldigt Biden na Capitool-speech van ’politiek theater’

De Democratische president legde de schuld voor de bestorming volledig bij Trump, wiens aanhangers het parlementsgebouw precies een jaar geleden binnenstormden om te voorkomen dat de verkiezingen zouden worden ’gestolen’. Hij „creëerde een web van leugens over de verkiezingen” omdat hij zijn eigenbelang belangrijker zou vinden dan de belangen van zijn land, aldus Biden.

Biden maakt de VS kapot met zijn beleid, reageert Trump in een bericht dat zijn woordvoerster Liz Harrington op Twitter deelt. Volgens Trump heeft zijn opvolger ervoor gezorgd dat de VS geen grenzen meer hebben, de controle over de coronapandemie volledig zijn verloren en energie-afhankelijk zijn geworden. Ook wijst hij op de hoge inflatie, de chaos in het leger en de „gênante” terugtrekking uit Afghanistan. Opnieuw beweert de Republikein zonder bewijsvoering dat hij op frauduleuze wijze van de verkiezingsoverwinning is beroofd.

Trump had voor donderdag een persconferentie gepland, maar stelde die eerder deze week uit naar later in de maand. Sociale media speelden voor Trump een belangrijke rol. Hij werd vanwege opruiing geweerd van Twitter, Facebook en YouTube, waarna hij niet echt geslaagde pogingen ondernam op andere manieren digitaal contact te onderhouden met zijn volgers. In oktober kwamen plannen naar buiten voor het platform TRUTH Social. De lancering zou al snel plaatsvinden, maar de app zou nu op 21 februari online worden gezet. De Trump Media & Technology Group (TMTG) zegt daarmee een alternatief voor Twitter te willen bieden en wil later ook nieuws, podcasts en entertainment brengen.

Sean Hannity

Momenteel onderzoekt een panel van het Huis van Afgevaardigden de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. In het kader van dat onderzoek heeft het Huis dinsdag om de vrijwillige medewerking van Fox News-presentator Sean Hannity verzocht. Eerder werden vertrouwelingen van oud-president Trump, onder wie ex-adviseur Steve Bannon en oud-stafchef Mark Meadows, gedagvaard om voor het Huis te getuigen.