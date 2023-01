Israël kondigt acties aan na schietpartij synagoge

Netanyahu zei „krachtige, snelle en nauwkeurige maatregelen” te nemen na de schietpartij en een ander incident, waarbij een 13-jarige Palestijnse jongen op twee mensen schoot. Het kabinet stemde in met maatregelen tegen de families van de daders, die daardoor bepaalde sociale zekerheden verliezen. Ook worden hun huizen ontruimd en gesloopt.

De schietincidenten deden zich voor na grote onrust over een Israëlische inval in het vluchtelingenkamp Jenin op de Westelijke Jordaanoever. Bij die operatie kwamen negen Palestijnen om het leven. De inval van donderdag was volgens VN-experts de dodelijkste in bijna twintig jaar.

Eerder zaterdag kondigde Israël al aan de aanwezigheid van het leger op de Westelijke Jordaanoever te versterken. Wel riep Netanyahu mensen op het recht niet in eigen handen te nemen. „We zijn niet uit op escalatie maar bereiden ons voor op elk scenario”, aldus de vorige maand teruggekeerde premier, die zwaar wordt bekritiseerd in eigen land. Zaterdag gingen opnieuw tienduizenden mensen in onder meer Tel Aviv en Jeruzalem de straat op om te demonstreren tegen de huidige regering.