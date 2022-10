Verdachte (60) Rotterdammer opgepakt voor doodsteken van 36-jarige man in Schiebroek

Binnenland

Man weken vastgehouden en mishandeld in Haagse woning

Een 42-jarige man is meer dan twee weken lang gegijzeld in een woning in Den Haag. Hij is daar zo zwaar mishandeld dat hij er zwaargewond door raakte. Uiteindelijk wist hij afgelopen maandag uit een raam te springen en naar een politiebureau te vluchten, meldde de politie vrijdag.