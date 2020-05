Drukte in winkelstraten coronaprovincie Brabant

Het lijkt een normale zonnige zaterdag in Tilburg. Ⓒ Jan van Eijndhoven

Tilburg - Het was zaterdag druk in winkelstraten van verschillende Nederlandse steden. Op foto’s en videobeelden is te zien dat Tilburg, Den Bosch en Utrecht volstroomde met winkelend publiek. Vorige week waarschuwden de burgemeesters van andere steden, zoals Arnhem en Hengelo, al voor de toenemende drukte in de binnensteden.