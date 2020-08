Eigenaar oorlogsmuseum kapot van inbraak: ’Onvervangbare dingen weg, het hart is eruit’

Eigenaar Wim Seelen is kapot van de inbraak en weet niet zeker of hij door kan gaan met het museum. „Het hart is er uit geroofd.” Ⓒ De Telegraaf

BEEK „Ik weet echt even niet hoe ik nu verder moet. Er zijn echt onvervangbare dingen weggehaald. De schade loopt over het miljoen”, zegt een zwaar aangeslagen eigenaar Wim Seelen van Oorlogsmuseum Eyewitness in het Limburgse Beek. Zijn levenswerk was afgelopen nacht het doel van een uiterst professionele en gewelddadige inbraak.