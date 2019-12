Toeristen maken graag selfies bij de Geboortekerk in Bethlehem. Ⓒ AFP

BETHLEHEM - Het zal voor pelgrims moeilijk worden om deze kerst in Bethlehem een plaatsje in de herberg te vinden. De hotels in de geboorteplaats van Jezus Christus puilen uit. Na jaren van misère gaat het eindelijk weer bergopwaarts met het stadje op de Westelijke Jordaanoever.