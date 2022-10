Mogelijke doorrijder na aanrijding, waarbij Naoufel (6) in coma raakte, meldt zich bij politie

De politie verdenkt de man die zich gemeld heeft van betrokkenheid bij de aanrijding. Hij wordt binnenkort verhoord. De aanrijding was op de kruising van de Loosduinseweg en de Gaslaan. Het aangereden kind raakte zwaargewond en ligt in coma. De bestuurder, die het rode stoplicht negeerde, is „geen moment” gestopt en doorgereden na het ongeluk, meldde de politie eerder.

Het gezin van de jongen stak rond 20.30 uur de weg over bij een oversteekplaats voor voetgangers. De jongen was bijna aan de overkant toen de automobilist het rode stoplicht negeerde en hem aanreed. Het kind werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Voertuig

Uit het eerste onderzoek naar de scherven op straat maakte de politie op dat de bestuurder waarschijnlijk in een lichtgrijze Toyota Yaris model 2002-2005 reed. Het voertuig zou door de aanrijding schade rechtsvoor moeten hebben. De politie had mensen gevraagd contact op te nemen als ze dit type auto met schade in de omgeving hebben gezien.