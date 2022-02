Poolse (22) aangehouden voor dodelijk steekincident Honselersdijk

Premium Binnenland

Kroongetuige zwembadmoord zweeg jarenlang ’uit angst voor represailles’

Weet de kroongetuige in de zaak van ‘de zwembadmoord’ waar hij het over heeft en is zijn getuigenis daarmee werkelijk doorslaggevend? Dat was donderdag voor de rechtbank in Groningen de vraag. Er werd een verhoor gehouden rondom een kroongetuigendeal in die zwembadmoord in Marum.