Poolse vrouw (22) langer vast op verdenking moord

HONSELERSDIJK - De Poolse vrouw (22) die vorige maand is aangehouden na een dodelijk steekincident in een woning in het dorp Honselersdijk in de gemeente Westland wordt verdacht van moord dan wel doodslag.