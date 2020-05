Nazi-appjes JOVD raken ook CDA

„Wij hebben hier niks mee te maken”, reageert een woordvoerder van VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal. „Ten eerste omdat de JOVD los staat van de VVD. Het is een andere vereniging. Bovendien komen de grofste uitingen van een CDA’er. Dan is het een beetje flauw dat nu alle ballen op de VVD worden gespeeld.”

De CDA’er in kwestie, Hugo Westerlaken, raadslid te Lopik, heeft inmiddels op zijn LinkedIn-pagina spijt betuigd. Hij kondigt aan te stoppen met zijn raadslidmaatschap. De gezamenlijke besturen van het landelijke, provinciale en lokale CDA laten weten dat aftreden ’de enige optie’ was. „Dit is niet zoals we de heer Westerlaken kennen in zijn optreden binnen de fractie en in de raad. Inhoudelijk staan de berichten zo ver af van het CDA-gedachtengoed, dat hij onze partij niet langer kan vertegenwoordigen.” De integriteitscommissie van de partij zal onderzoek doen naar het handelen van Westerlaken. In de appgroep waren de plaatjes van Wilders in nazi-uniform en een oproep om Thierry Baudet aan de galg te hangen van het gewezen raadslid afkomstig.

Er zijn echter ook nazistische en racistische uitingen door andere deelnemers gedaan waarvan de VVD niet kan uitsluiten dat ze lid zijn van de moederpartij. Na enig aandringen laat de woordvoerder van het partijbestuur weten dat dit nog wordt uitgezocht. Het gaat om plaatjes van Hitler en de Ku Klux Klan met de tekst ’3 k’s a day keeps niggas away’. Als iemand in de appgroep afstand neemt van de plaatjes, reageert een ander met ’communisten ga ff optiefen’. Ook wordt er meermaals gesproken over ’kankerhomo’s’. JOVD-voorzitter Rick Oudshoorn noemt het ’niet chique’ dat er over de appjes is gepubliceerd.

Wilders vindt de plaatjes in elk geval ’te ziek voor woorden’. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) roept de JOVD op de schuldigen te royeren.