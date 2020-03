Tanktoeristen riskeren boete van 4000 euro

„De boetes zijn bewust zo hoog. Dat doen we omdat we echt stevig willen handhaven”, zegt Patrick de Smedt van de Belgische politie tegen Omroep Brabant.

Het aantal Nederlanders dat naar België afreist om te tanken is enorm en er staan lange wachtrijen bij de tankstations.

Land op slot

In België mag je sinds woensdag alleen de straat op als het echt niet anders kan. Om die reden is er besloten om op te treden tegen de Nederlandse tankers, want dat is niet ’noodzakelijk’. De boodschap van de Belgische politie is dan ook helder: „Mensen, ga in je eigen land tanken.”

Als Nederlanders dan toch bij een Belgische pomp aankomen worden ze eerst gewaarschuwd, maar als ze niet luisteren, zullen ze een boete krijgen. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd.