LIVE | Denemarken ontdekt 33 besmettingen met nieuwe variant coronavirus

In Denemarken zijn 33 besmettingen met de nieuwe variant van het coronavirus vastgesteld. Het betreft de versie die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken en volgens Britse wetenschappers waarschijnlijk een stuk besmettelijker is.

De besmettingen zijn ontdekt bij testen die werden gedaan tussen 14 november en 14 december, beschrijft de Deense autoriteit voor infectieziekten het Statens Serum Institut (SSI) in een rapport. Het SSI stelt vast dat de Britse virusvariant in de Deense maatschappij rondgaat, "zij het op een zeer laag niveau".

Uit voorlopig onderzoek is nog niet gebleken of de 33 besmette mensen enige connectie met Engeland hadden of in het buitenland zijn geweest.

Bij onderzoek naar genetisch materiaal van 7805 positieve testen is de variant bij ongeveer 0,4 procent van de besmettingen aangetroffen. Omdat slechts 13,5 procent van alle positieve testen uit die periode is onderzocht, zou het werkelijke percentage volgens het SSI anders kunnen zijn.

Denemarken laat net als veel andere landen geen vluchten meer toe vanuit het Verenigd Koninkrijk waar het virus zich verspreidt. Nederland laat sinds woensdag wel weer reizigers toe al moeten zij dan wel een recent negatief testresultaat laten zien.

