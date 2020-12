LIVE | Opnieuw forse toename aantal nieuwe coronabesmettingen Duitsland

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus dat het afgelopen etmaal in Duitsland is vastgesteld, is opnieuw fors gestegen. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, heeft donderdagochtend ruim 32.000 nieuwe gevallen gemeld.

Woensdagochtend werden er door het RKI nog 24.740 nieuwe besmettingen in de laatste 24 uur gemeld. Afnames in en na het weekend en toenames naarmate de week vordert, zijn in Duitsland nagenoeg een vast patroon. In totaal is het coronavirus in Duitsland bij 1.587.115 personen vastgesteld.

In het laatste etmaal overleden in Duitsland nog eens 802 patiënten aan de gevolgen van Covid-19. Het totale officiële aantal coronadoden staat in de Bondsrepubliek nu op 28.770.

Sinds vorige week woensdag is in Duitsland een harde lockdown van kracht. Onder meer veel bedrijven en scholen moeten gesloten blijven tot in januari, kwam bondskanselier Angela Merkel overeen met de deelstaatregeringen.

