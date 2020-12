LIVE | Paus houdt vervroegde en sombere kerstavondmis

Zelfs in de slechtste tijden zouden christenen geloof in God moeten hebben, zei paus Franciscus in een sombere, door corona overschaduwde kerstavondmis in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. In verband met de coronacrisis en de avondklok in Italië begon de viering twee uur eerder dan normaal.

Zo'n tweehonderd personen, geestelijken en ander publiek, woonden de mis bij, in plaats van de gebruikelijke duizenden. Ze hielden afstand en droegen mondkapjes.

Niet alleen de kerstavondmis was anders dan normaal. De paus zal door de coronapandemie op eerste kerstdag ook geen mensenmassa toespreken op het Sint-Pietersplein, met de traditionele zegening Urbi et Orbi (voor de stad en voor de wereld) vanaf het middenbalkon van de basiliek. In plaats daarvan doet hij het vanuit zijn paleis en wordt het online gestreamd.

Het Vaticaan probeert de 84-jarige paus te beschermen tegen infectierisico's, vooral nadat twee kardinalen dicht bij hem de afgelopen dagen positief testten op het coronavirus.

Kort voor de dienst stuurde het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk nog berichten naar de bevolking van Libanon en naar de leiders van Zuid-Soedan, waarin hij beide onrustige landen vrede en stabiliteit wenste. De paus bevestigde nogmaals zijn wens om de twee landen te bezoeken. Dit jaar werd Libanon opgeschrikt door een enorme explosie in de hoofdstad Beiroet, waarbij meer dan 180 mensen omkwamen. Het leidde tot verdere economische en politieke problemen. Ondertussen worstelt Zuid-Sudan met aanhoudend geweld tussen bevolkingsgroepen.

