LIVE | Ziekenhuizen Oost-Nederland bezorgd over toestroom coronapatiënten

Ziekenhuizen in Oost-Nederland roepen mensen dringend op met de aanstaande feestdagen niet in groepen bij elkaar te komen. „Niet in families, niet in vriendengroepen en ook niet in de kerken.” Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ Oost) is zeer bezorgd over de toestroom van coronapatiënten naar de ziekenhuizen.

„De toename van patiënten in bepaalde gebieden in de regio Oost is enorm. Onze zorg daarover is groot. Dat we al geen maximale kwaliteit van zorg meer kunnen leveren valt ons zwaar”, aldus ROAZ Oost-voorzitter Bertine Lahuis donderdag.

Volgens de artsen staat vast dat coronabesmetting sneller plaatsvindt in grotere groepen. „Blijf daarom thuis, in klein gezelschap. Draag niet bewust bij aan nog meer besmettingen.”

Burgemeesters van gemeenten met veel streng-christelijke inwoners hebben woensdag en donderdag aangedrongen bij de kerken om nu toch echt geen fysieke diensten meer te houden. Onder meer in Putten, Ermelo, Nunspeet en Barneveld riepen de burgemeesters de kerken dringend op over te gaan op onlinevieringen. Eerder deze week bleek dat er opvallend veel besmettingen zijn in gemeenten met veel kerkgangers.

