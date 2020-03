Vrouw verbrandt geld per ongeluk in magnetron uit angst voor coronavirus

In China wordt briefgeld nog veel gebruikt en daarom was de vrouw, die door lokale media ’tante Li’ genoemd wordt, als de dood dat ze ook ziek zou worden. En dus besloot ze om het geld, zo’n 340 euro, even op te warmen in de magnetron.

In minder dan een minuut vatte het geld vlam en kwam het er zwartgeblakerd uit. De vrouw haastte zich met het verbrande geld naar de bank om advies te vragen, maar het briefgeld was onherstelbaar.

Nadat het geld grondig geinspecteerd was, kreeg ’tante Li’ uiteindelijk het bedrag wel terug van de bank. Volgens een woordvoerder is het geld van de bewuste bank schoon. „Maar ondanks dit moedigen we het publiek aan om contactloos te betalen.”

In China zijn meer dan 80.000 mensen besmet het virus.