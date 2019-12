Ballerina’s boos om schrappen van pensioenleeftijd (42) uit de 17e eeuw

Voor de ogen van honderden belangstellenden bij het operagebouw in de Franse hoofdstad dansten de vrouwen Het Zwanenmeer. Achter de voorstelling hing een spandoek met de tekst ’Cultuur in gevaar’.

De ballerinas in Parijs hebben een speciale pensioenregeling die volgens persbureau Reuters dateert uit de 17e eeuw. Het houdt in dat ze op hun 42e van een volledig pensioen mogen genieten. Dat is twintig jaar eerder dan de wettelijke Franse pensioenleeftijd.

Grote delen van de culturele sector in de hoofstad voeren actie tegen de plannen van Macron. Ⓒ AFP

De uitermate gunstige regeling zal verdwijnen als Macron erin slaagt de grondige hervorming van het omstreden Franse pensioenstelsel voor elkaar te krijgen.

Titanium heupen

Ballerina Heloise Jocqueviel is verbolgen over de plannen. „Op ons achtste jaar beginnen we al met intensieve klassieke dans. Zodra we richting de twintig gaan, beginnen de eerste blessures al op te spelen. Bij veel collega’s van rond de veertig zie je gevallen van reuma en hernias. Ook ken ik vrouwen die nu met nieuwe titanium heupen aan het werk moeten. Het is al lastig om tot je 42e door te gaan, laat staan tot je 64e.”

Of er een overgangsregeling voor de huidige generatie ballerina’s komt, is nog niet duidelijk. Mogelijk moeten de artiesten zich dan in een eerder stadium voorbereiden op een loopbaan na hun dansende leven.

Door recente stakingen in de culturele sector zijn in Parijs al tientallen voorstellingen afgelast. In veel sectoren in Frankrijk is de afgelopen weken het werk neergelegd, met soms grote ontwrichtingen van het verkeer en het maatschappelijke leven tot gevolg.

Begin januari gaan de onderhandelingen tussen de vakbonden en de regering van Macron verder.