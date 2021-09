Heel Nederland kleurt rood op nieuwe coronakaart Europa

Een maand geleden was Nederland voor het laatst volledig rood. De verandering komt doordat het percentage positieve tests is gestegen. In de afgelopen twee weken bracht 4,4 procent van alle uitgevoerde tests een besmetting aan het licht. Vorige week stond dit op 3,5 procent.

De meeste provincies hadden in de afgelopen twee weken tussen de 75 en 200 positieve tests op elke 100.000 inwoners. Als dan meer dan 4 procent van alle tests positief uitvalt, gaan de provincies van oranje naar rood, ook als het aantal positieve tests gelijk blijft. Als Nederland onder de grens van 4 procent was gebleven, zouden alleen Friesland en Overijssel van oranje naar rood zijn gegaan.

Buurlanden

Ook in de buurlanden gaat de waarschuwingskleur omhoog. Vlaanderen gaat van oranje naar rood, net als de Duitse deelstaat Nedersaksen, dat aan Groningen, Drenthe en Overijssel grenst. Andere Duitse deelstaten als Noordrijn-Westfalen, Beieren en Berlijn blijven op rood staan. Ook Wallonië blijft rood.

In andere landen verandert er niet zo veel. In Spanje is voor het eerst in weken een regio niet rood of donkerrood. De noordelijke regio Asturië zakt van rood naar oranje. De Italiaanse regio Lazio, waar Rome in ligt, gaat van oranje naar rood. Op het Griekse vasteland kleuren een paar gebieden donkerrood. Kreta houdt die kleur.

Midden-Europa blijft vrijwel helemaal groen. Landen als Polen, Tsjechië, Slowakije en Hongarije hebben het laagste aantal positieve tests.

De coronakaart wordt elke donderdag gemaakt door het ECDC, de Europese tegenhanger van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De dienst kijkt naar het aantal vastgestelde besmettingen en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. De kaart heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.