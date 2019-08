Heldin Jordan beschermt baby en komt om bij moordpartij

Jordan Anchondo gaf haar leven om haar twee maanden oude zoontje te beschermen tijdens de aanslag in een Wal Mart supermarkt in El Paso.

El Paso - De moeder die haar leven gaf door voor haar zoontje te springen tijdens de moordpartij in El Paso, blijkt Jordan Anchondo te zijn. De 25-jarige is het eerste slachtoffer waarvan de naam naar buiten is gekomen.