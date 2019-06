Honderden nemen afscheid van Katwijker Anja Schaap

Het stoffelijk overschot van de 33-jarige vrouw werd ruim een week geleden aangetroffen in de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden.

Schaap werd sinds eind mei vermist nadat ze was vertrokken uit een café in haar woonplaats. De politie doet nog onderzoek naar wat er daarna gebeurd is.

’Zware dagen’

Schaap wordt vrijdag in besloten kring begraven. De zus van Anja, Jacolien Schaap, deelde de afgelopen weken op Twitter wat de familie moest doorstaan. Woensdag liet ze weten enkele zware dagen te verwachten, „maar we dragen dit samen als zussen, zwagers, neefjes en nichtjes van onze lieve Anja.”