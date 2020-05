Boekingen zomervakanties in Zeeland stromen binnen

„Het lijkt erop dat mensen door het coronavirus en alle beperkende maatregelen het voorseizoen hebben opgegeven en zich richten op de zomervakantie”, zegt Brinkman. Hij spreekt van een run op staanplaatsen in de zomer. „Veel Nederlanders zien het niet meer gebeuren dat ze nog naar het buitenland vliegen. Ze kiezen voor zekerheid met een vakantie in eigen land. Daarbij weten ze Zeeland weer te vinden.”

De provincie die tot 1 mei op slot zat voor toerisme, versoepelt de maatregelen vrijdag verder en zet de poort half open. Vakantieparken en campings mogen tot 50 procent van hun accommodaties weer verhuren. Dat was in de eerste twee weken van mei 15 procent om verspreiding van het virus te voorkomen.

Burgemeester Jan Lonink van Terneuzen en voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland spreekt van een ingenieus systeem. „We hebben samen met de sector afgesproken om geleidelijk weer terug te gaan naar een normale situatie”, zegt Lonink. „Maar normaal wordt het niet zolang het virus onder ons blijft.”

Nu is het nog rustig op de Zeeuwse eilanden, merken ze ook bij de VVV Zeeland. De boekingen voor Hemelvaartsdag en Pinksteren blijven achter. Het is nog maar de vraag of de capaciteit van 50 procent in het weekend van hemelvaart wordt benut.

Lonink: „Het was nog geen reistijd, dat hebben we gemerkt. We mochten afgelopen twee weken 15 procent toelaten, maar gemiddeld lag de bezetting maar op 3 procent. Met mooi weer en Pinksteren voor de deur zal het wel drukker worden. Het wegblijven van toeristen komt vooral omdat Duitsland en België nog op slot zitten, dus de instroom van Duitsers en Belgen is beperkt. De grens met België gaat op 8 juni weer open. En Duitsers mogen voorlopig maar 72 uur het land uit, anders moeten ze bij terugkomst twee weken in quarantaine. We zien nog niet zoveel Duitse nummerborden rondrijden.”

Dat de bezetting nog erg laag is heeft volgens Brinkman vooral te maken met de gesloten horeca: „Toeristen komen toch voor de totaalbeleving naar Zeeland. Als ze hier verblijven op een camping of bungalowpark willen ze ook genieten van leuke restaurantjes en strandtenten.” De strandtenten kunnen hun terrassen vanaf 1 juni openen. De Zeeuwse strandtenten willen hun gasten en strandbedjes spreiden over het strand in strandvakken.