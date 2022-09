OM eist in hoger beroep cel- en werkstraf om Pinkpopdrama

Bij het Pinkpopdrama kwam een Heerlenaar om het leven en raakten drie andere mensen zwaar gewond. De rechtbank in Maastricht veroordeelde S. in 2020 wegens onoplettend rijgedrag. Voor deze overtreding kreeg hij een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van zes maanden opgelegd. Het OM vond dat onvoldoende en ging in hoger beroep.

De aanklager beargumenteerde bij het hof in Den Bosch dat S. onvoorzichtig is geweest en dat hij wel degelijk schuld heeft aan de dodelijke aanrijding. S. reed met 80 kilometer per uur over de weg, waar 30 als maximumsnelheid gold. Hij reed over de slachtoffers heen en reed vervolgens door. Later meldde hij zich bij de politie.

S. verklaart dat hij de zittende mensen op de rijbaan niet heeft gezien. Volgens de aanklager in hoger beroep had hij het groepje wel moeten en kunnen zien zitten. Ze waren volgens het OM zichtbaar door het schijnsel van een lantaarnpaal. Diverse andere voertuigen waren het clubje al gepasseerd. De bestuurder had daarom zijn snelheid en rijstijl moeten aanpassen.

De gevolgen van het ongeluk zijn groot, zei de aanklager. De slachtoffers die de aanrijding overleefden moeten zien om te gaan met fysieke of geestelijke beperkingen. „Dat zal de rest van hun leven zo zijn. De op te leggen straf en de gevolgen daarvan voor de verdachte steken dan ook schril af tegen de consequenties van het ongeval voor alle slachtoffers en de nabestaanden van de overledene”, zei de advocaat-generaal.

Het hof doet op 10 oktober uitspraak.