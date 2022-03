Premium Het beste van De Telegraaf

’De machteloosheid is er enorm’ Duivels dilemma voor zoo Charkov: ’Waar moet je met de dieren naartoe?’

Door Chris Ververs

Het fonkelnieuwe tijgerverblijf in de dierentuin van Charkov. Ⓒ Eigen foto

Charkov - Naast mensen zijn ook dieren in Oekraïne in gevaar. Zo staan verzorgers van Kharkiv Zoo, de dierentuin in Charkov, voor een duivels dilemma: toekijken hoe de dieren verhongeren, wachten tot er een bom valt met de kans dat ze gewond raken of ontsnappen, of ze zelf maar afschieten? „Ik hoop niet dat ik ooit dergelijke beslissingen moet nemen.”