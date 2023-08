Aardbeving met kracht van 1.6 in Drentse Winde

Het is niet bekend of de aardbeving tot schade heeft geleid. De bevingen in Groningen en omgeving worden veroorzaakt door de gaswinning daar. De zwaarste beving tot nu toe in het gebied was op 16 augustus 2012 bij het Noord-Groningse Huizinge. Die beving had een kracht van 3.6.

In juni werd bekend dat de Groningse gaskraan per 1 oktober dichtgaat. Dat is zestig jaar nadat de gaswinning begon.