Roze bussen alleen voor vrouwen in grootste stad van Pakistan

„Dit is een belangrijk moment in de Pakistaanse vrouwenemancipatie”, zei mensenrechtenactivist Iffat Omar. Advocaat Asifa Khan vindt het een bemoedigende ontwikkeling. Zij studeerde in Karachi, waar ze duizenden jonge vrouwen jaarlijks zag stoppen met hun studies en banen omdat er geen geschikt openbaar vervoer bestond.

In metrolijnen in grotere steden in Pakistan zijn er al heel lang vrouwencoupés, maar die worden ook vaak door mannen gebruikt.