FvD-evenement tijdelijk stilgelegd wegens ’veiligheidsissue’

’Er was informatie over een situatie die mogelijk bedreigend kon zijn voor Thierry Baudet en Theo Hiddema. Daarom zijn ze op advies van onze beveiliging uit voorzorg uit de zaal vertrokken,’ laat een woordvoerder van de partij weten.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn er verschillende mensen staande gehouden, maar is er niemand gearresteerd. „Tijdens de controle bleek nergens uit dat zij iets kwaads in de zin hadden.”

Bandoptreden

Een optreden van een band moet ondertussen voor afleiding zorgen. Het is de eerste fysieke bijeenkomst van FvD sinds het coronavirus in ons land oprukte. Het is geen presentatie van een concreet verkiezingsprogramma, maar wel een lancering van een ’langetermijnvisie’ waarbinnen het verkiezingsprogramma later nog wordt vormgegeven.

’We hebben een half jaar binnen gezeten, een half jaar geen gesprek met elkaar kunnen voeren. Een half jaar waarin steeds duidelijk werd dat het virus veel minder gevaarlijk is dan iedereen dacht,’ begon Baudet zijn speech vanaf een catwalk in de Musis Parkzaal in Arnhem. Met een maximum van 200 man in de zaal kunnen de coronamaatregelen in acht worden genomen, verzekert een woordvoerder van de partij. Belangstellenden zitten in koppeltjes met daartussen tafeltjes om ze van elkaar af te scheiden. Qua opkomst steekt de bijeenkomst daarmee bleekjes af bij de pre-corona-evenementen van FvD, waar vaak duizenden mensen op afkwamen.

’Absurditeit coronamaatregelen’

Baudet hekelde de ’absurditeit’ van de coronamaatregelen, die volgens hem de ’padafhankelijkheid’ van het kabinet illustreren. ’Ze gaan maar door op een ingeslagen pad, terwijl ze weten dat het helemaal nergens meer op slaat.’

Het vormt voor Baudet een bruggetje naar de welbekende campagnepijlers van Forum voor Democratie: de Europese Unie, het klimaatbeleid en immigratie. Met een aantal grafieken over de toenemende woningnood, de staat van het onderwijs en verkrachtingsaantallen wordt een hallucinant filmpje ingeluid waarin Baudet de toekomstvisie onder zijn partij toelicht.

Hyperloop

Met het voor Baudet kenmerkende gevoel voor dramatiek hoort de zaal hoe Nederland onder FvD-bewind over 20 jaar uit zou komen te zien. Zo moet volgens Baudet energie verkregen worden uit thoriumreactoren (’Vrijwel gratis onbeperkte energie voor iedereen’), wordt er gestopt met ’alle duurzaamheidsplannen’ en krijgt Nederland een ’commerciële hyperloop, een netwerk van supersnelle treinverbindingen waarmee je binnen een kwartier van de ene kant van het land naar de andere kunt.’

Doordat immigratie een halt wordt toegeroepen kunnen we rekenen op een ’bevolkingskrimp’ en ’de terugkeer van gezelligheid’. ’Er komt een natuurpark rondom Schiphol met de aanplanting van een oerbos, met elanden en wilde paarden. Door te stoppen met het klimaatbeleid en immigratie besparen we tientallen miljarden’, aldus Baudet. Het saneren van de NPO en het verlaten van de EU, en de introductie van ’referenda naar Zweeds model’ zijn in het 2040 van Baudet vanzelfsprekendheden. ’We herwonnen de geest van de Gouden Eeuw.’

Agenten staan voor de Musis Parkzaal waar het FvD-evenement gaande is. Ⓒ Persbureau Heitink

Hiddema wil door

Als het filmpje ten einde is roept Baudet zijn fractienoot Theo Hiddema erbij. Hiddema kondigt aan nog vier jaar door te willen als Kamerlid en neemt vervolgens de actualiteiten door met de zaal. De strafpleiter annex Kamerlid haalt uitspraken van D66-leider Sigrid Kaag erbij van afgelopen weekend. Bij Buitenhof zei Kaag dat een samenwerking met FvD er voor haar partij niet inzit. ’Waarom zou ik niet met mevrouw Kaag willen regeren,’ sneert Hiddema. ’En meneer Jetten, dat lijkt me ook een hele sympathieke jongen.’

De kwestie-Grapperhaus, ’dat ettert wel door,’ denkt Hiddema. ’Ik vind Grapperhaus een aimabele man die ik deze soesa helemaal niet gun. We hebben eerst Halsema gehad, die stond op de Dam te gillen, met een button op, puur uit haar eigen behoefte om mee te doen heeft ze de coronaregels overtreden met duizenden anderen.’

’Maar ja, dat is politiek, he?,’ besluit hij zijn verhaal – waarop Baudet uitroept:’Maar je gaat er wel mee door, hè!’

Het drieluik had moeten eindigen met boer Jan Cees Vogelaar, die het onlangs door Baudet uitgebrachte boek ’De Politiek van het Gezond Verstand’ omhooghield en een aantal uitgelichte thema’s in het boek - zoals immigratie - relateerde aan de boeren. Het veiligheidsincident zorgde er echter voor dat hij zijn toespraak moest afbreken.