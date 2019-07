’Mijn vrouw is voor trein gegooid door een vreemde’

De twee Duitsers waren geen bekenden, zo bevestigde officier van justitie Alexander Bayer op een persconferentie. Anja werd voor de trein geduwd toen ze stond te wachten het station van Voerde, op 50 kilometer van de Nederlandse grens, ogenschijnlijk zonder aanleiding.

Inmiddels vraagt heel Duitsland zich af: waarom zou iemand zoiets doen? Justitie spreekt van ’moordlust’. De verdachte, de 28-jarige Jackson B., was bekend bij de politie voor andere delicten, waaronder geweldszaken, maar ook rijden onder invloed.

B. zou gescheiden zijn en een kind hebben. Hij en zijn broer zouden de buurt terroriseren in het plaatsje Hamminkeln, waar ze beiden wonen, schrijven Duitse media.

Bij het station in Voerde liggen bloemen en kaarsen, naast foto’s van Anja. Zij had een 13-jarige dochter. Afgelopen jaar was ze getrouwd. Haar man schreef gisteren op Facebook: „Mijn vrouw is vanavond vermoord. Ze werd voor de trein geduwd, door een vreemde, zonder reden.”