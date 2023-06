Premium Het beste van De Telegraaf

Luchtaanvallen op Kiev gaan gewoon door Experts: ruzie in Rusland winst voor Oekraïne, maar waken voor overdreven optimisme

Een inwoonster van Rostov gaat vrolijk op de foto met een soldaat van de rebellerende Wagnergroep. Ⓒ Getty Images

Kiev - In tegenstelling tot hun Russische buren, waar de staats-tv slechts mondjesmaat informatie gaf over de spectaculaire opmars van de Wagnergroep richting Moskou en toen het echt spannend werd overschakelde op een documentaire over kaviaar, kreeg de Oekraïense bevolking wel alles live op tv mee van wat de aanzet tot een Russische burgeroorlog leek. Het zorgde volgens de Kiev Independent voor een enthousiaste, bijna ’elektrische’ atmosfeer in de hoofdstad.